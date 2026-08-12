Αντετοκούνμπο για το ματς των Χριστουγέννων: «Θα δώσω παράσταση...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον αγώνα των Χιτ κόντρα στους Σέλτικς που είναι προγραμματισμένος ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το NBA έκανε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων τα Χριστούγεννα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σχολιάζει την αναμέτρηση των Χιτ με του Σέλτικς που είναι προγραμματισμένη εκείνη την μέρα.

Συγκεκριμένα ο «σταρ» της ομάδας του Μαϊάμι, τόνισε πως θα δώσει σόου και θα πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Δεν έχω παίξει τα Χριστούγεννα για αρκετό καιρό τώρα, NBA. Έλα τώρα. Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα δώσω στους φιλάθλους λίγη συγκίνηση. Μου αρέσει επίσης να είμαι σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά να ανάβει την τηλεόραση και να βλέπει αγώνες NBA. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω παράσταση. Θα πάρω και τη νίκη επίσης».