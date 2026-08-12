Αντετοκούνμπο για το ματς των Χριστουγέννων: «Θα δώσω παράσταση...»
Το NBA έκανε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων τα Χριστούγεννα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σχολιάζει την αναμέτρηση των Χιτ με του Σέλτικς που είναι προγραμματισμένη εκείνη την μέρα.
Συγκεκριμένα ο «σταρ» της ομάδας του Μαϊάμι, τόνισε πως θα δώσει σόου και θα πάρει τη νίκη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Δεν έχω παίξει τα Χριστούγεννα για αρκετό καιρό τώρα, NBA. Έλα τώρα. Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα δώσω στους φιλάθλους λίγη συγκίνηση. Μου αρέσει επίσης να είμαι σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά να ανάβει την τηλεόραση και να βλέπει αγώνες NBA. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω παράσταση. Θα πάρω και τη νίκη επίσης».
Giannis Antetokounmpo says the Heat are going to win on Christmas Day and he’s going to put on a show 👀— Heat Central (@TheHeatCentral) August 11, 2026
“That’s going to be fun. I haven’t played on Christmas for a while now, NBA. C’mon now. I’m just excited to give fans a little excitement. I also enjoy being at home with my… pic.twitter.com/ub9KQawrAZ
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