Ο Άντονι Ντέιβις αποκάλυψε ότι πιθανότατα θα έμενε στους Πέλικανς, αν αντί για τον Ζάιον Γουίλιαμσον, έπαιρναν τον Τζα Μοράντ στο Draft.

Από τα πιο «καυτά» ονόματα του NBA είναι ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος βέβαια έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και δεν έχει δείξει σταθερή παρουσία. Τη μεγαλύτερη θητεία στην καριέρα του, την είχε κάνει στους Πέλικανς, όπου αγωνίστηκε από το 2012 μέχρι το 2019.

Ο νυν παίκτης των Γουίζαρντς, μιλώντας στο «The Draymond Green Show», είπε πως ενδεχομένως να έμενε και άλλα χρόνια στη Νέα Ορλεάνη, άμα το 2019 η τότε ομάδα του είχε επιλέξει τον Τζα Μοράντ αντί για τον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Όσα είπε ο Άντονι Ντέιβις

«Λέω στον Ντέιβιντ Γκρίφιν: “Αν μπορείς να πάρεις τον Τζα Μοράντ στο Νο. 1, τότε έχουμε πραγματικά κάτι για να συζητήσουμε. Γιατί ξέρω πόσο θα βοηθήσει την ομάδα μας μαζί με τον Τζρου Χόλιντεϊ. Αν ο Τζρου πρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια του, του αρέσει να δημιουργεί για τους άλλους, αλλά εμείς θέλουμε να λέμε: ‘Τζρου, πήγαινε να σκοράρεις’. Τώρα έχουμε κάποιον άλλο που μπορεί να το κάνει αυτό, που μπορεί να δημιουργήσει για την ομάδα”.

Εκείνος μου είπε ότι δεν μπορούσε. Έπρεπε να πάρει τον Ζάιον. Και τότε πραγματικά δεν έβλεπα πώς θα μπορούσαμε να ταιριάξουμε εγώ και ο Ζάιον. Παίζαμε στην ίδια θέση. Εκείνη την περίοδο εγώ έπαιζα μόνο στο “4”. Δεν ήμουν ποτέ “5άρι”. Θα έπαιζε ο Ζάιον στο “3”; Μετά είχες τον Τζρου στο “2” και μόλις είχαμε αποκτήσει τον Τζούλιους Ραντλ. Θα έβαζες στον πάγκο τον Τζούλιους; Ποιος θα έμενε εκτός; Δεν πρόκειται να αφήσεις στον πάγκο το Νο. 1 του draft.

Πάντα πίστευα ότι θα τελείωνα την καριέρα μου στη Νέα Ορλεάνη, έτσι δεν είναι; Να ξεκινήσω στη Νέα Ορλεάνη, να τελειώσω στη Νέα Ορλεάνη και να μην πάω ποτέ πουθενά αλλού. Όταν, όμως, δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε στους στόχους μας όσον αφορά το να κερδίζουμε, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα, έπρεπε να ανεβάσουμε τους τόνους στα μέσα ενημέρωσης και εγώ έπρεπε να βγω προς τα έξω και να γίνω ο “κακός”. Νομίζω ότι τώρα ο κόσμος αρχίζει να βλέπει και να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο τι είχε συμβεί, αλλά τότε, πριν από επτά χρόνια, δεν το έβλεπαν».