Σπόλστρα για Αντετοκούνμπο: «Προκαλεί τεράστιο χάος στην άμυνα του αντιπάλου...»

Ο προπονητής των Χιτ, Έρικ Σπόλστρα αποθέωσε σε δηλώσεις του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Έρικ Σπόλστρα για τον νέο παίκτη του στο Μαϊάμι, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο τεχνικός των Χιτ, αναφέρθηκε στον «Greek Freak» και στον τρόπο παιχνιδιού του, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί από την αντίπαλη άμυνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έρικ Σπόλστρα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Τον παρακολουθούμε από την αρχή, αλλά η ικανότητά του να διαλύει την άμυνα σου και όλες οι διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού του τώρα… Αυτό προκαλεί τεράστιο χάος στην άμυνα του αντιπάλου. Το ζήσαμε από πρώτο χέρι. Ένας επιπλέον αμυντικός δεν αρκεί.

Στη συνέχεια, προστίθεται και ένας τρίτος, και η αποφασιστικότητά του, καθώς και η βελτίωση στις πάσες του όλα αυτά τα χρόνια, σε βάζουν σε κατάσταση πανικού. Αυτό το κομμάτι του IQ του, της ορατότητάς του και της ικανότητάς του να δημιουργεί παιχνίδι, ανυπομονούμε να το εξερευνήσουμε επίσης».