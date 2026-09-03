Ο Βίκτορ Ολαντίπο ψάχνει την επιστροφή του στο ΝΒΑ και οι Χιτ ίσως του δώσουν μια ευκαιρία.

Πριν από κάποια χρόνια ο Βίκτορ Ολαντίπο είχε σίγουρη θέση στα ρόστερ των ομάδων του ΝΒΑ και ήταν ένας καλός σκόρερ. Πέρασε όμορφα χρόνια σε Μάτζικ, Πέισερς, Οκλαχόμα και Χιτ.

Ωστόσο έχει να παίξει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη από το 2023. Μάλιστε έστειλε επιστολή σε όλους τους GM του NBA, ζητώντας μια ευκαιρία να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Σύμφωνα με Μέσο το Μαϊάμι, οι Χιτ ίσως αποτελέσουν την ευκαιρία που έψαχνε. Το Μαϊάμι φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωση του για μια πιθανή επιστροφή και το έδωσαν άδεια να προπονηθεί στο γήπεδο τους.

Η κορυφαία σεζόν της καριέρας του ήταν στους Πέισερς, το 2017-18, τότε που είχε 23.1 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.4 κλεψίματα. Ένας παίκτης που ψάχνει εναγωνίως την επιστροφή του στο top επίπεδο..