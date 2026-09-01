Σποέλστρα: «Πάντα παροτρύνουμε τους παίκτες μας να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες»

Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση Ιταλία-Σερβία και μιλώντας στην FIBA, εξήγησε ότι θέλει οι παίκτες να δίνουν το «παρών» με τις εθνικές τους ομάδες.

Από τη νέα σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Έρικ Σποέλστρα, ο οποίος βρέθηκε στο Πέζαρο προκειμένου να παρακολουθήσει τους... δικούς του παίκτες, τον Σιμόνε Φοντέκιο με την εθνική Ιταλίας και τον Νίκολα Γιόβιτς με την εθνική Σερβίας.

«Το να αγωνίζονται για τις χώρες τους είναι κάτι που τους γεμίζει με πραγματικό πάθος. Αυτό είναι που λατρεύω να βλέπω», δήλωσε ο Σπόελστρα στη FIBΑ ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί και τον ομοσπονδιακό προπονητή της Team USA.

«Δεύτερον, είναι μια ευκαιρία να αναλάβουν έναν διαφορετικό ρόλο και να εξελιχθούν. Θέλω να πω, αυτά τα παιχνίδια έχουν χαρακτήρα playoffs. Το επίπεδο και η ένταση αυτών των αγώνων είναι καταπληκτικά. Παροτρύνουμε πάντα τους παίκτες μας να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες. Αφενός λόγω του πάθους και του ενθουσιασμού που περιβάλλει αυτές τις διοργανώσεις, αφετέρου διότι σε προετοιμάζουν για τη σεζόν του NBA καλύτερα από οτιδήποτε άλλο» συνέχισε ο τεχνικός των Χιτ και αναφέρθηκε στους δύο παίκτες της ομάδας του.

«Ένας από τους λόγους που κινήθηκα θερμά για την απόκτηση του Σίμο (σ.σ. Φοντέκιο) ήταν επειδή έπρεπε να κάνω scouting στην Ιταλία όταν ήμουν βοηθός στην Εθνική ΗΠΑ. Έπαιζε εξαιρετικά σε εκείνο το τουρνουά και σκέφτηκα: "Έι, αυτός ο τύπος είναι free agent ή μπορούμε να τον πάρουμε με ανταλλαγή. Μας ενδιαφέρει».

Όσο για τον Γιόβιτς; «Είναι ένας νεαρός παίκτης, οπότε κάθε χρόνο που αγωνίζεται στην εθνική ομάδα γίνεται καλύτερος, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο ρόλο. Τώρα ξεκινά ως βασικός, οπότε θεωρώ πως αυτό έχει λειτουργήσει ευεργετικά και για εκείνον».