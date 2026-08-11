Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής αποτελεί σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta απόφαση των Μαϊάμι Χιτ και του Πατ Ράιλι, με τον οργανισμό να βάζει σε πρώτο πλάνο την ομαλή επιστροφή του στη δράση μετά τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε.

Οι ήττες στις αναμετρήσεις της Εθνικής τον Ιούλιο απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία προκάλεσαν συζήτσεις ενόψει του παραθύρου του Αυγούστου με τον Βασίλη Σπανούλη να στέλνει μήνυμα για την παρουσία των διεθνών στη συνέχεια της «γαλανόλευκης».

Οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών για τις επόμενες υποχρεώσεις αναμένεται να ανακοινωθούν, ωστόσο ο αστέρας της Εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα δώσει το «παρών» απέναντι σε Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8). Συγκεκριμένα, μάλιστα, στην περίπτωσή του υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος: η απόφαση για τη φετινή του απουσία πάρθηκε από τους Μαϊάμι Χιτ και προσωπικά από τον Πατ Ράιλι.

Το θέμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χειρίστηκε ο ίδιος ο Γιάννης σε συνεργασία με τους Χιτ, με τον Ράιλι, το απόλυτο αφεντικό του οργανισμού εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, να έχει τον τελικό λόγο.

Ο πρόεδρος των Χιτ εξήγησε στον Αντετοκούνμπο πως, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μέσα από δύο παιχνίδια «ζωής ή θανάτου» με την Εθνική ομάδα εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο. Ο Γιάννης έχει να αγωνιστεί από τα μέσα Μαρτίου, κάτι που σημαίνει ότι θα συμπληρώσει περίπου 5,5 μήνες εκτός δράσης, ενώ προέρχεται από τη σεζόν με τις λιγότερες συμμετοχές στην καριέρα του στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 36 παιχνίδια.

Παράλληλα, μέσα στη χρονιά αντιμετώπισε τρεις διαφορετικούς τραυματισμούς στη γάμπα, ενώ υπάρχει και το ιστορικό με το γόνατό του. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερο αγωνιστικό και ιατρικό δεδομένο, ειδικά από τη στιγμή που η επιστροφή του θα γινόταν σε δύο αναμετρήσεις υψηλής έντασης, στις οποίες το διακύβευμα για την Εθνική ομάδα είναι μεγάλο και το σκληρό παιχνίδι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ενός νέου τραυματισμού.

Στους Χιτ, μάλιστα, δεν βλέπουν το ζήτημα μόνο από την πλευρά της Εθνικής, καθώς υπάρχει και η τεράστια επένδυση που έκανε ο οργανισμός για να αποκτήσει τον Έλληνα σούπερ σταρ. Το Μαϊάμι έδωσε τέσσερις παίκτες, τον rookie που επέλεξε στο Νο13 του Draft και τέσσερα μελλοντικά draft picks, ουσιαστικά δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ρόστερ και των μελλοντικών περιουσιακών στοιχείων του για να τον κάνουν δικό τους.

Με αυτά τα δεδομένα, η λογική των Χιτ είναι πως δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα ο Αντετοκούνμπο να επιστρέψει φέτος για μόλις δύο παιχνίδια με την Εθνική, χωρίς να υπάρχει μπροστά του μία ολόκληρη μεγάλη διοργάνωση, όπως ένα EuroBasket, ένα Mundobasket ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αντίθετα, εκτιμούν ότι μία τέτοια επιστροφή θα μπορούσε να επιβαρύνει τη διαδικασία της ομαλής επανένταξής του στην αγωνιστική δράση και να επηρεάσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν και αυτή είναι η βασική προτεραιότητα του Μαϊάμι, ειδικά μετά την επένδυση που έκανε για να τον αποκτήσει και τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν για την πρώτη του σεζόν με τη φανέλα των Χιτ. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι δεν τέθηκε θέμα ασφάλειας και χρημάτων.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι ο Γιάννης κλείνει την πόρτα στην Εθνική. Το αντίθετο. Εφόσον η Ελλάδα προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος και μάλιστα με μεγάλη διάθεση να φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Όλα τα παραπάνω εξηγήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα και στον Βασίλη Σπανούλη από τον Έρικ Σπόλστρα. Ο προπονητής των Χιτ είχε εκτενή συνομιλία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελλάδας, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση. Άλλωστε, ο Σπόλστρα γνωρίζει πολύ καλά και την άλλη πλευρά της υπόθεσης, καθώς έχει αναλάβει και την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, το ζήτημα το χειρίστηκαν οι δύο πλευρές. Ο Σπανούλης μίλησε με τον Γιάννη, ο Αντετοκούνμπο είχε επαφές με τους ανθρώπους των Χιτ και ο Σπόλστρα συζήτησε αναλυτικά το θέμα με τον Έλληνα ομοσπονδιακό. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ήταν του Πατ Ράιλι.

Η προσπάθεια για Αβδάλα και Σαμοντούροβ

Ανάλογη προσπάθεια έγινε και για τους Νεοκλή Αβδάλα και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, προκειμένου να ενισχύσουν την Εθνική ομάδα στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η διοίκηση της ΕΟΚ επικοινώνησε με το North Carolina, όπου αγωνίζονται πλέον οι δύο νεαροί διεθνείς, όμως η απάντηση του κολεγίου ήταν αρνητική.

Το πανεπιστήμιο δεν ήταν διατεθειμένο να τους αφήσει να απουσιάσουν για περίπου 20 ημέρες, από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, συνυπολογίζοντας τόσο το διάστημα της προετοιμασίας όσο και τις υποχρεώσεις της Εθνικής.

Υπήρχε, άλλωστε, και ο παράγοντας του τραυματισμού, σε μία περίοδο κατά την οποία οι δύο παίκτες βρίσκονται ήδη σε φάση προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις. Ο Αβδάλας και ο Σαμοντούροβ είχαν ξεκινήσει τις διακοπές τους από τα τέλη Ιουλίου και η απουσία τους για σχεδόν τρεις εβδομάδες θα σήμαινε ότι θα έχαναν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του North Carolina. Έτσι, παρά την προσπάθεια της ΕΟΚ, ούτε σε αυτή την περίπτωση κατέστη δυνατό να βρεθεί λύση. Η Εθνική θα προχωρήσει στις επόμενες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα όπλα, γνωρίζοντας πως από εδώ και πέρα τα παιχνίδια αποκτούν σαφώς μεγαλύτερη σημασία.