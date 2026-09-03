Ο σεσημασμένος σουτέρ, Κλέι Τόμπσον είναι αγριεμένος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ με τους Χιτ.

Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσίασαν με κάθε επισημότητα τον Κλέι Τόμπσον στις 26 Αυγούστου, ο οποίος μίλησε φυσικά και για την συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Κλέι αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος, έχοντας γράψει τη χρυσή σελίδα του στους Γουόριορς δίπλα στον έτερο Splash Brother, Στεφ Κάρι με τον οποίο κατέκτησε 4 πρωταθλήματα.

Ο Τόμπσον θέλει να φορέσει 5ο δαχτυλίδι, στους Χιτ και δείχνει έτοιμος να σπάσει ρεκόρ. Αναρωτήθηκε για το ρεκόρ παίκτη στους Χιτ με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε μία σεζόν.

Το ρεκόρ το έχει ο Ντάνκαν Ρόμπινσον με 270 την σεζόν 2019-20. Πάντως η κορυφαία επίδοση στην καριέρα του Κλέι είναι τα 301 εύστοχα τρίποντα της σεζόν 2022-23.