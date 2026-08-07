Οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Μαϊάμι Χιτ έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Κλέι Τόμπσον.

Από τα «καυτά» ονόματα στο NBA φαίνεται πως είναι ο Κλέι Τόμπσον. Ο 36χρονος γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Μάβερικς, ωστόσο η ομάδα του Ντάλας, φαίνεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, δύο οργανισμοί που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον Τόμπσον, είναι οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Λέικερς. Οι δυο ομάδες θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στο Αμερικανό να έχει ρόλο βασικού, κάτι το οποίο θα εξιτάρει και τον ίδιο.

Οι «Μαβς» από την πλευρά τους, πιθανό να πουν το ναι, άμα οι Χιτ τους δώσουν τον Νίκολα Γιόβιτς ή άμα οι Λέικερς τους παραχωρήσουν τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κλέι Τόμπσον είχε μέσο όρο 11.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.