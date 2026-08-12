Ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε την πρωτοβουλία να τοποθετηθεί για την αλλαγή της ιδιοκτησίας στος Λος Άντζελες Λέικερς.

Σε νέα εποχή περνούν οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς σύμφωνα με το ESPN, οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ, αποκτούν τον σύλλογο με 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Κούσνερ ίδρυσε και διευθύνει την εταιρεία venture capital Thrive Capital, ενώ είναι επίσης συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Oscar Health. Ο Άιγκερ από την άλλη, αντικαταστάθηκε φέτος στη θέση του CEO της Disney από τον Τζος Ντ'Αμάρο, ολοκληρώνοντας έτσι τη δεύτερη θητεία του ως επικεφαλής της εταιρείας, ενώ παράλληλα και οι δύο επιχειρηματίες είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία επέκτασης του NBA στο Λας Βέγκας.

Ο Λούκα Ντόντσιτς τοποθετήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ πάνω σε αυτή την εξέλιξη γράφοντας: «Το να είσαι Λέικερ σημαίνει τα πάντα για μένα, και είμαι ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω στο γήπεδο και θα φέρω ένα πρωτάθλημα στο Λος Άντζελες. Έχω συνηθίσει σε μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, αλλά ξέρω ότι ανεξάρτητα από οτιδήποτε, δεν υπάρχει όριο στο δυναμικό αυτής της εμβληματικής ομάδας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον Τζος και τον Μπομπ ώστε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί για να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό στο Λος Άντζελες».