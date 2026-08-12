Ο Τζέιντεν Χάρντι θα παίξει ξανά με τον Λούκα Ντόντσιτς και επέλεξε το νούμερο της φανέλας του, εμπνευσμένος από τον Σλοβένο σταρ.

Οι Λέικερς ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν, όπου θα αγωνιστούν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια για λογαριασμό των Σίξερς. Πλέον όλο το βάρος στην ομάδα του Λος Άντζελες, θα πέσει πάνω στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, θα έχει στο πλευρό του πλέον, έναν παλιό του συμπαίκτη στους Μάβερικς. Πρόκειται για τον Τζέιντεν Χάρντι, ο οποίος αποχώρησε από τους Γουίζαρντς, στο trade που έγινε με τον ΝτεΆντρε Έιτον.

Ο Χάρντι αποκάλυψε ότι διάλεξε το νούμερο «7», λόγω του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Χάρντι είπε

«Αστεία ιστορία. Όταν μου έστειλαν τη λίστα με τους διαθέσιμους αριθμούς, την κοιτούσα και δεν ήξερα τι να επιλέξω. Αλλά αφού μίλησα με τον Λούκα —και ο Λούκα ήταν ο άνθρωπός μου— σκέφτηκα ότι, αφού εκείνος φορά το 77, ήταν το σωστό να επιλέξω το 7. Έτσι, διάλεξα το επτά».