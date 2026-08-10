«Οι Χιτ είναι το φαβορί για τον Κλέι Τόμπσον αν πληρώσουν το buy-out στους Μάβερικς»

Οι Χιτ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Κλέι Τόμπσον, αν πληρώσουν το buy-out στους Μάβερικς, σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι.

Μετά το μεγάλο «μπαμ» που έκαναν οι Χιτ με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θέλουν να βάλουν δίπλα του και τον Κλέι Τόμπσον.

Είναι γνωστό πως ο 36χρονος Αμερικανός δεσμεύεται με συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν με τους Μάβερικς, ωστόσο η ομάδα από το Ντάλας είναι «ανοιχτή», έτσι ώστε να τον παραχωρήσει. Μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα γράφουν πως οι δύο ομάδες που μπορούν να αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι οι Λέικρες και οι Χιτ.

Ο ρεπόρτερ του NBA, Έβαν Σάιντερι, αναφέρει πως οι Χιτ είναι το φαβορί εφόσον όμως πληρώσουν το buy-out στους Μάβερικς. Επίσης συνεχίζει, λέγοντας πως η ομάδα από το Μαϊάμι μπορεί να του προσφέρει περισσότερα οικονομικά για μονοετές συμβόλαιο, σε σύγκριση με τους Λέικερς.

Και ακόμη, θα έχει ρόλο βασικού δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κλέι Τόμπσον είχε μ.ο 11.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.