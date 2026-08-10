Εκτός τελικού στα 100μ. πρόσθιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου έμεινε ο Ευάγγελος Ντούμας.

Μπορεί να έριξε τον χρόνο του κάτω από το λεπτό, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Ευάγγελο Ντούμα να προκριθεί στον τελικό των 100μ. πρόσθιο. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 59.92 δεν μπόρεσε να πάρει μία θέση στην 8άδα του τελευταίου αγώνα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Ο νεαρός αθλητής έλαβε μέρος στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος. Ήταν στην πρώτη διαδρομή τερματίζοντας στην 7η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 59.92. Το γεγονός αυτό έκανε πιο δύσκολη την πρόκριση στον τελικό, μιας και λίγο αργότερα έγινε ο δεύτερος ημιτελικός.

Εκεί, οι χρόνοι ήταν καλύτεροι με συνέπεια ο Ντούμας να πέφτει στην 15η θέση στη συνολική κατάταξη, μένοντας εκτός τελικού στα 100μ. πρόσθιο.