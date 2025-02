Οι Μπρούκλιν Νετς προχώρησαν στην αποδέσμευση του Μπεν Σίμονς.

Ο Μπεν Σίμονς αποτελεί παρελθόν από τους Μπρούκλιν Νετς, καθώς η ομάδα της Νέας Υόρκης άφησε ελεύθερο τον Αυστραλό γκαρντ/φόργουορντ μετά από 3 χρόνια συνεργασίας.

Ο Σίμονς έγινε ανταλλαγή στους Νετς τον Φεβρουάριο του 2022 και έκτοτε πρόλαβε να λάβει μέρος μόλις σε 90 αγώνες καθώς ταλαιπωρήθηκε από πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αμερικανού insider, Σαμς Σαράνια, οι Νετς εξαγόρασαν πλήρως το συμβόλαιο το 28χρονου παίκτη το οποίο έληγε ούτως ή άλλως στο τέλος της σεζόν και η αξία του ανερχόταν στα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σίμονς αγωνίστηκε φέτος με τους Νετς σε 33 αγώνες και είχε κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 6,9 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ.

Ben Simmons has agreed to a contract buyout with the Brooklyn Nets and now becomes a free agent, sources tell ESPN. https://t.co/rG8sq2urqH