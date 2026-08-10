Η Ρόμα κοιτάζει για την ενίσχυση της την εγχώρια αγορά και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τη περίπτωση του Λουις Ενρίκε της Ίντερ

Η μεταγραφική δρατηριότητα στην Ιταλία είναι σε εξέλιξη με την Ρόμα να εξετάζει περιπτώσεις για την ενίσχυση της από την εγχώρια αγορά. Ένα από τα ονόματα που έχουν βάλει στο μάτι οι Ρωμαίοι είναι ο Λουίς Ενρίκε της Ίντερ που αγωνίζεται ως μπακ-χαφ με δυνατότητα κάλυψης και των δύο πλευρών.

Πρόκειται για 24χρόνο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που είχε γεμάτη σεζόν με τους Νερατζούρι, καθώς είχε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 1 γκολ και 2 ασίστ. Διακρίνεται για τη ταχύτητα του και την ευχέρεια να καλύπτει παραπάνω από έναν ρόλο, αφού μπορεί να βοηθήσει και πίσω από τον επιθετικό.

Η Ίντερ αξιώνει για τον ποδοσφαιριστή 30 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δούμε αν η Ρόμα φτάσει τις οκονομικές απαιτήσεις των Νερατζούρι για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Οι Ρωμαίοι δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή, καθώς έχει υπάρξει ζωηρό ενδιαφέρον από τη Premier League.