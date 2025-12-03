Σίμονς: «Θα έπαιζα δωρεάν στους Σίξερς»

Ο Μπεν Σίμονς... έκλεισε το μάτι στην πρώην ομάδα του, τους Σίξερς.

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ΝΒΑ στις πρώτες σεζόν ο Μπεν Σίμονς, αλλά δεν έφτιαξε ποτέ το σουτ του και κάπου στην πορεία έχασε τον δρόμο του. Μπορεί να είναι μόλις στα 29 του χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι ελεύθερος ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Αυστραλός γκαρντ απάντησε σε ερώτηση χρήστη του twitter για το αν θα γύριζε στους Σίξερς με minimum συμβόλαιο για να παίξει power forward ή center. «Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, θα έπαιζα εκεί δωρεάν» ήταν η απάντηση του.

«Στόχος μου είναι να φέρω το σώμα μου στο 100%», πρόσθεσε. Στους Σίξερς έπαιξε από το 2017 μέχρι το 2021. Οι τρεις πρώτες του σεζόν του ήταν πολύ καλές με μέσους όρους κοντά σε triple double αλλά στη συνέχεια ήρθε η πτώση.