Παίκτης των Σίξερς είναι και επίσημα ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Οι Σίξερς συνεχίζουν να ενισχύονται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και μετά τη... βόμβα με τον ΛεΜπρόν, απέκτησαν και τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να ανταμώσει ξανά με τον «βασιλιά», έπειτα από τη συνεργασία τους στους Λέικερς. Ο Κάλντογουελ-Πόουπ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα των Γκρίζλις, έχοντας μ.ο 8.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Σίξερς:

«Ο Πρόεδρος των Φιλαδέλφεια 76ερς, Μάικ Γκάνσεϊ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομάδα υπέγραψε τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ. Σύμφωνα με την πολιτική της ομάδας, οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.

Σε 51 εμφανίσεις (14 βασικός) με τους Μέμφις την περασμένη σεζόν, ο Κάλντγουελ-Πόουπ είχε μέσο όρο 8,4 πόντους με 41,0% ευστοχία στα σουτ (91,3% στα ελεύθερα σουτ), 2,7 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 21,3 λεπτά. Κατέγραψε ρεκόρ σεζόν - 20 πόντους με 4/6 σουτ από την περιοχή στις 2 Ιανουαρίου εναντίον των Λέικερς.

Από την είσοδό του στο πρωτάθλημα το 2013, ο παίκτης του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια έχει ποσοστό ευστοχίας τουλάχιστον 38,3% από τα βάθη σε έξι από τις 13 σεζόν του, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ καριέρας με 42,3% από τρεις σουτ τη σεζόν 2022-23.

Δύο φορές πρωταθλητής NBA με τους Lakers το 2020 και τους Nuggets το 2023, ο Caldwell-Pope έχει αγωνιστεί σε 67 αγώνες πλέι οφ στην καριέρα του, έχοντας μέσο όρο 9,7 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 35,8% στα σουτ από μακριά, 2,8 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 32,4 λεπτά.

Ο Κάλντγουελ-Πόουπ έχει αγωνιστεί σε 11 αγώνες τελικών του NBA (όλοι ως βασικός), έχοντας μέσο όρο 10,4 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 32,5 λεπτά. Σκόραρε 17 πόντους στη νίκη του Λος Άντζελες στον 6ο αγώνα της σειράς αγώνων εναντίον του Μαϊάμι στις 11 Οκτωβρίου 2020, η οποία καθόρισε τη νίκη.

Αρχικά επιλέχθηκε από το Ντιτρόιτ στον πρώτο γύρο (8ος συνολικά) του Ντραφτ του NBA του 2013, ο Κάλντγουελ-Πόουπ έχει μέσο όρο καριέρας 11,0 πόντους (42,7% στα σουτ εντός πεδιάς, 36,5% στα τρίποντα, 82,6% στα ελεύθερα σουτ), 2,9 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 963 αγώνες (784 ως βασικός) με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (2013-17), τους Λος Άντζελες Λέικερς (2017-21), τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (2021-22), τους Ντένβερ Νάγκετς (2022-24), τους Ορλάντο Μάτζικ (2024-25) και τους Μέμφις Γκρίζλις (2025-26).

Ο Κάλντγουελ-Πόουπ θα φοράει τη φανέλα με το Νο. 1 στους 76ερς».