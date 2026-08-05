Έτζκομπ για τη μετακίνηση του ΛεΜπρόν στους Σίξερς: «Δεν το πίστευα...»
Η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέις στους Σίξερς, ενθουσίασε όλους τους παίκτες της ομάδας της Φιλαδέλφεια. Ο Βι Τζέι Ετζκομπ σε συνέντευξή του αποκάλυψε πού βρισκόταν όταν έμαθε τα νέα.
Μάλιστα αποκάλυψε τον στόχο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, τονίζοντας πως είναι ή πρωτάθλημα, ή αποτυχία.
«Είναι πρωτάθλημα ή αποτυχία. Ξέρεις πώς είναι, ειδικά με μια ομάδα σαν αυτή. Είναι είτε πρωτάθλημα είτε 'είναι χάλια. Παίζω δίπλα σε σπουδαίους παίκτες κανείς δεν έχει εγωισμό. Όλοι έχουμε επικοινωνήσει», είπε στην αρχή ο γκαρντ των Σίξερς.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε για το πού βρισκόταν όταν έγινε το μεγάλο... μπαμ στο NBA: «Ήμουν στο γήπεδο στη μέση της προπόνησης, οπότε κυριολεκτικά γυμναζόμουν. Ο προπονητής, και το Apple Watch του χτύπαγε συνεχώς. Λέει, τι συμβαίνει; Μου λέει "μόλις πήραμε τον ΛεΜπρόν". Εγώ του είπα, "λες ψέματα". Βγήκαν οι τεχνικοί, βγήκε ο ιατρός. "Μόλις πήραμε τον ΛεΜπρόν", οπότε σταμάτησα να γυμνάζομαι, πήγα στο τηλέφωνό μου, είδα τον Σαράνια να τουιτάρει ότι πήραμε τον ΛεΜπρόν, και τελείωσα την προπόνησή μου».
VJ Edgecombe on where he was when Lebron announced he was signing with the Sixers:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) August 4, 2026
"I was on the court mid-workout, so I'm literally working out. Coach, his Apple Watch keep going off and off and off. He's like, damn, what's happening? He's like yo we just got Bron. I'm like,… pic.twitter.com/5fqOO91hfd
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