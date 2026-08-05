Έτζκομπ για τη μετακίνηση του ΛεΜπρόν στους Σίξερς: «Δεν το πίστευα...»

Έτζκομπ για τη μετακίνηση του ΛεΜπρόν στους Σίξερς: «Δεν το πίστευα...»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Έντζκομπ
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Ο Βι Τζέι Ετζκομπ αναφέρθηκε στον στόχο των Σίξερς την επόμενη χρονιά, ο οποίος είναι μόνο το πρωτάθλημα, ενώ αποκάλυψε και πού ήταν όταν έμαθε τα νέα για τον ΛεΜπρόν.

Η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέις στους Σίξερς, ενθουσίασε όλους τους παίκτες της ομάδας της Φιλαδέλφεια. Ο Βι Τζέι Ετζκομπ σε συνέντευξή του αποκάλυψε πού βρισκόταν όταν έμαθε τα νέα.

Μάλιστα αποκάλυψε τον στόχο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, τονίζοντας πως είναι ή πρωτάθλημα, ή αποτυχία.

«Είναι πρωτάθλημα ή αποτυχία. Ξέρεις πώς είναι, ειδικά με μια ομάδα σαν αυτή. Είναι είτε πρωτάθλημα είτε 'είναι χάλια. Παίζω δίπλα σε σπουδαίους παίκτες κανείς δεν έχει εγωισμό. Όλοι έχουμε επικοινωνήσει», είπε στην αρχή ο γκαρντ των Σίξερς.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε για το πού βρισκόταν όταν έγινε το μεγάλο... μπαμ στο NBA: «Ήμουν στο γήπεδο στη μέση της προπόνησης, οπότε κυριολεκτικά γυμναζόμουν. Ο προπονητής, και το Apple Watch του χτύπαγε συνεχώς. Λέει, τι συμβαίνει; Μου λέει "μόλις πήραμε τον ΛεΜπρόν". Εγώ του είπα, "λες ψέματα". Βγήκαν οι τεχνικοί, βγήκε ο ιατρός. "Μόλις πήραμε τον ΛεΜπρόν", οπότε σταμάτησα να γυμνάζομαι, πήγα στο τηλέφωνό μου, είδα τον Σαράνια να τουιτάρει ότι πήραμε τον ΛεΜπρόν, και τελείωσα την προπόνησή μου».

 
@Photo credits: x_sixers
     

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