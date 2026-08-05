Σίξερς: Προπονήθηκαν μαζί ΛεΜπρόν και Μάξεϊ
Αναμφίβολα η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα.... μπαμ του καλοκαιριού στο NBA.
Ο «βασιλιάς» έχει μπει σε ρυθμό προπονήσεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η 24η σεζόν του ΛεΜπρόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Μάλιστα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε πως προπονείται μαζί με τον νέο του συμπαίκτη στους Σίξερς, Ταϊρίς Μάξεϊ.
Δείτε την ανάρτηση:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.