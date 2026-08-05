ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ταϊρίς Μάξεϊ προπονήθηκαν μαζί, λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας τους με τους Σίξερς.

Αναμφίβολα η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα.... μπαμ του καλοκαιριού στο NBA.

Ο «βασιλιάς» έχει μπει σε ρυθμό προπονήσεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η 24η σεζόν του ΛεΜπρόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Μάλιστα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε πως προπονείται μαζί με τον νέο του συμπαίκτη στους Σίξερς, Ταϊρίς Μάξεϊ.