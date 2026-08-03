Ατζέντης ΛεΜπρόν: «Οι Σίξερς είναι η ομάδα του Μάξεϊ»
O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού συνεχίζει στην πόλη της αδελφικής αγάπης, θέλοντας να οδηγήσει ξανά τη Φιλαδέλφεια στη γη της Επαγγελίας.
Οι Σίξερς έχουν φτιάξει μια πανίσχυρη πεντάδα, αφού εκτός του King James, υπάρχουν και οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ και Τζέιλεν Μπράουν. Ήδη συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κούπα.
Θέση για την ομάδα πήρε και ο ατζέντης του ΛεΜπρόν, Ριτς Πολ, δείχνοντας τον σεβασμό του στον Ταϊρίς Μάξεϊ. «Οι Σίξερς είναι η ομάδα του Μάξεϊ», ήταν τα λόγια του στο Game Over. Φέτος όλα πρέπει να λειτουργήσουν αρμονικά για να φτάσει μέχρι το τέλος η ομάδα της Φιλαδέλφεια, αφού η Ανατολή με τις κινήσεις του καλοκαιριού έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική.
Rich Paul thinks the Sixers belongs to Tyrese Maxey 👀— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2026
(via Game Over) pic.twitter.com/68eTbGPT3f
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