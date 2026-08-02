Αντεμπάγιο για Αντετοκούνμπο: «Έχουμε την ίδια νοοτροπία, στόχος το πρωτάθλημα»
Στη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ, στάθηκε σε δηλώσεις του ο Μπαμ Αντεμπάγιο.
Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για την ανυπομονησία που φέρνει ο «Greek Freak» ενώ τόνισε πως έχε ίδια νοοτροπία με τον Αντετοκούνμπο και στόχος είναι το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαμ Αντεμπάγιο:
«Το περιμένεις με ανυπομονησία. Ανυπομονείς για τον ενθουσιασμό που φέρνει η νέα σεζόν. Νομίζω ότι ο Πατ προσπαθούσε εδώ και καιρό να φέρει κάποιον παίκτη αυτού του επιπέδου, έναν πραγματικό σταρ. Το να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση είναι σημαντικό. Θέλουμε να εξελιχθούμε, προφανώς θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και, φυσικά, να το απολαμβάνουμε».
Στη συνέχεια ο Μπαμ Αντεμπάγιο αποκάλυψε τι είπε στις πρώτες συζητήσεις με τον Γιάννη: «Είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά. Ο στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε την ίδια νοοτροπία. Οι πρώτες μας συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από τη νίκη και το πώς θα κερδίσουμε».
Για τις ανησυχίες σχετικά με το ρόστερ: «Θα το βρούμε. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε όσα λέγονται απ' έξω. Στο παρελθόν έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα με λιγότερα, οπότε θα βρούμε τη λύση και αυτή τη φορά.»
Για την απόφαση του ΛεΜπρόνα να μη επιλέξει με τους Χιτ: «Εγώ με τον ΛεΜπρον είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, τον θεωρώ σαν αδερφό. Ήμασταν συμπαίκτες στην Ολυμπιακή ομάδα, αλλά και πριν από αυτό είχαμε πάντα απλές, ειλικρινείς συζητήσεις. Χαίρομαι γι' αυτόν, στο τέλος της ημέρας, θέλεις το καλύτερο για έναν άνθρωπο».
Bam Adebayo on early conversions w/ Giannis: we’re ready to get to work. The goal is to win a championship. We have like mindset…Those first conversations are really about winning.— Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) August 2, 2026
On roster concerns: We’ll figure it out. we don’t listen to the outside noise too much. We’ve… pic.twitter.com/G0CbywXgqh
Bam Adebayo says he’s looking forward to playing with Giannis:— Heat Central (@TheHeatCentral) August 2, 2026
“You look forward to it. You look forward to excitement around the season. I feel like Pat has been trying to get somebody of that star level for a while now. Being able to have that shift and that change. We’re… pic.twitter.com/65e9CQSHRq
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