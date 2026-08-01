Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ντίλον Μπρουκς για τον Γιάννη Αντετκούνμπο, κατά τη διάρκεια μιας κουβέντας που είχε ο Καναδός με τον streamer «N3on».

Ο Ντίλον Μπρουκς βρέθηκε μαζί με τον Streamer «N3on» και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα ο Καναδός γκαρντ, αποθέωσε τον «Greek Freak», τονίζοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να μισήσεις σε εκείνον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίλον Μπρουκς για τον Γιάννη Ανετοκούνμπο:

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να μισήσεις στον Γιάννη. Τα Μέσα ενημέρωσης προσπαθούν πάντα να βρουν κάτι για να τον επικρίνουν ή να μειώσουν τα επιτεύγματά του, αλλά δεν μπορούν. Έχει μια απίστευτη ιστορία ζωής, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένα φαινόμενο της φύσης και είναι πραγματικά σπουδαίος σε αυτό που κάνει».