Ντίλον Μπρουκς για Αντετοκούνμπο: «Είναι πραγματικά σπουδαίος σε αυτό που κάνει...»
Ο Ντίλον Μπρουκς βρέθηκε μαζί με τον Streamer «N3on» και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Συγκεκριμένα ο Καναδός γκαρντ, αποθέωσε τον «Greek Freak», τονίζοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να μισήσεις σε εκείνον.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίλον Μπρουκς για τον Γιάννη Ανετοκούνμπο:
«Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να μισήσεις στον Γιάννη. Τα Μέσα ενημέρωσης προσπαθούν πάντα να βρουν κάτι για να τον επικρίνουν ή να μειώσουν τα επιτεύγματά του, αλλά δεν μπορούν. Έχει μια απίστευτη ιστορία ζωής, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένα φαινόμενο της φύσης και είναι πραγματικά σπουδαίος σε αυτό που κάνει».
Dillon Brooks with high praise for Giannis Antetokounmpo:— Heat Central (@TheHeatCentral) July 31, 2026
“There’s nothing you can hate about Giannis. The media always tries to find things to hate on him, or discredit him, you can’t. He’s had a crazy story, good person, freak of nature, and he’s really good at the game and… pic.twitter.com/dpJxGGEn0H
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