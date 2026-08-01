Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες είναι η εταιρεία «Kalshi» στην οποία είναι μέτοχος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης να κάνει αγωγή απαιτώντας το ποσό των 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Μία απρόοπτη είδηση έγινε γνωστή στην Αμερική το βράδυ της Παρασκευής (31/07) και αφορά την πλατφόρμα «Kalshi» στην οποία είναι μέτοχος ο Γιάννης Αντετκούνμπο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αμετικάνικα μέσα, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατέθεσε αγωγή κατά της πλατφόρμας, απαιτώντας το ποσό των 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία έχει να κάνει σχετικά με «συμβόλαια γεγονότων», δηλαδή προσφέρει τα συμβόλαια και οι χρήστες κάνουν αγορές και πωλούν προβλέψεις από αθλητικά ματς, έως και αποτελέσματα εκλογών. Μάλιστα η πολιτεία της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι σε ισχύ χωρίς τη σχετικά άδεια από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και επιτρέπει σε παιδιά κάτω των 21 ετών να συμμετέχουν.

Μάλιστα, ζητά από την εταιρεία που είναι μέτοχος ο Αντετοκούνμπο να επιστραφούν τα χρήματα προς τους χρήστες, ενώ η αγωγή περιλαμβάνει αίτημα για πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε παράνομη προσφορά. Το συνολικό κόστος αναμένεται να φτάσεις τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια!

Η πλευρά της «Kalshii» δεν δέχεται τις κατηγορίες και αναφέρει πως αποτελούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα και όχι μορφή τζόγου και όλο αυτό έχει να κάνει με «πολιτικό θέατρο». Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως δεν είναι στοιχηματική εταιρία. Επίσης τονίζει πως έχει αδειοδοτηθεί από την CFTC και οι Πολιτείες δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία μιας αγοράς που έχει ήδη εγκριθεί από ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή.