Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε μαζί με τον Κουστουρίτσα στην Ελλάδα
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Ο Νίκολα Κουστουρίτσα προπονήθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκολα Κουστουρίτσα μοιράστηκε πως έκανε προπόνηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο 17χρονος ταλαντούχος Σέρβος δεν έκρυψε τη χαρά του, που μοιράστηκε το γήπεδο με τον «Greek Freak»,γράφοντας: «Σε ευχαριστώ για την εμπειρία. Μεγάλος παίκτης, ακόμα μεγαλύτερος άνθρωπος».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκολα Κουστουρίτσα:
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