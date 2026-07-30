Ο Νίκολα Κουστουρίτσα προπονήθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκολα Κουστουρίτσα μοιράστηκε πως έκανε προπόνηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 17χρονος ταλαντούχος Σέρβος δεν έκρυψε τη χαρά του, που μοιράστηκε το γήπεδο με τον «Greek Freak»,γράφοντας: «Σε ευχαριστώ για την εμπειρία. Μεγάλος παίκτης, ακόμα μεγαλύτερος άνθρωπος».