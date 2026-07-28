Λέικερς 2020 όπως Σίξερς 2026: Οι ομοιότητες και ο οιωνός τίτλου

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που κάνουν τους φίλους των Σίξερς να αισιοδοξούν για τη νέα σεζόν που έρχεται στο ΝΒΑ.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στην πόλη της αδελφικής αγάπης και ανακοινώθηκε την Δευτέρα. Ο King James σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του χειριστή της μπάλας και να περάσει αρκετό χρόνο στη θέση «1». Έπαιξε ως πόιντ γκαρντ κατά τη σεζόν 2019-20 και ήταν πρώτος στη λίγκα σε ασίστ με 10.2 ανά αγώνα.

Τότε πήρε το πρωτάθλημα με τους Λέικερς. Αλλά ο ΛεΜπρόν ως point guard δεν είναι η μοναδική ομοιότητα των Σίξερς του 2026 με τους Λέικερς του 2020 που πήραν τίτλο στη φούσκα.

Το 2020 οι λιμνάνθρωποι είχαν all star ψηλό τον Άντονι Ντέιβις και τώρα οι Σίξερς έχουν τον Τζοέλ Εμπίντ. Και οι δύο είναι τρομερά ποιοτικοί παίκτες αλλά επιρρεπείς σε τραυματισμούς.

Το 2020 οι Λέικερς είχαν Ραζόν Ρόντο και τώρα οι Σίξερς θα έχουν τον Τζέιλεν Μπράουν. Δηλαδή και οι δύο ομάδες είχαν/έχουν πρώην all star των Σέλτικς.

Ομοιότητα και στην άκρη του πάγκου. Το 2020 ο Φρανκ Βόγκελ πήρε το πρωτάθλημα, ενώ στους Σίξερς βρίσκεται ο Νικ Νερς τώρα. Και οι δύο είναι προπονητές με ειδίκευση στην άμυνα.

Και τέλος η παράμετρος Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ. Ένας πολύτιμος παίκτης με εμπειρία που χρειάζεται σε κάθε ομάδα που πάει για τίτλο. Το πήρε το 2020 με την ομάδα του Λος Άντζελες και θέλει να κάνει το ίδιο φέτος.