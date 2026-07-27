Οι Σίξερς έχουν δημιουργήσει μια πεντάδα που τρελαίνει κόσμο και υπόσχεται σπουδαίες βραδιές με... σεσημασμένους σκόρερ.

Μετά το νέο περίφημο decision του ΛεΜπρόν Τζέιμς που μετέφερε τα ταλέντα του στους Σίξερς, έγιναν γνωστές οι τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας στην pre-season. Είναι χαρακτηριστικό πως η... μετακόμιση του «βασιλιά» στη Φιλαδέλφεια έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς. Πλέον το φθηνότερο εισιτήριο κυμαίνεται στα 283 δολάρια και μάλιστα για αγώνα της pre-seaso.

Η Φιλαδέλφεια μετά από πολλά χρόνια έχει κάνει all in για να επιστρέψει στον θρόνο του ΝΒΑ, αφού εκτός του King James απέκτησε και τον Τζέιλεν Μπράουν. Η βασική πεντάδα των Σίξερς προκαλεί τρόμο, όπως τρόμο προκαλεί και ο μέσος όρος πόντων της περσινής σεζόν για τους Μάξεϊ, Ετζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.

Την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, ο Μάξεϊ είχε 28.3 πόντους μέσο όρο, ο Έτζκομπ 16, ο Μπράουν 28.7, ο ΛεΜπρόν 20.9 και ο Εμπίντ 26.9 πόντους. Τι σημαίνει αυτό; Πως ο μέσος όρος πόντων έφτανε στο 24.16 πόντους ανά ματς.

Φυσικά φέτος με την έλευση του ΛεΜπρόν και του Μπράουν όλοι θα χρειαστεί να βάλουν νερό στο... κρασί τους και πιθανότατα αρκετοί από αυτούς θα έχουν μειωμένο μέσο όρο.

Αλλά η συνύπαρξη αυτών των πέντε κυρίων υπόσχεται ωραία πράγματα στους φιλάθλους της Φιλαδέλφεια που αγνούουν τον τίτλο από τα 80s με τελευταία σπουδαία σεζον, το 2022 τότε που ο Άλεν Άιβερσον τους οδήγησε στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι περσινοί μέσοι όροι στους πόντους

Μάξει 28.3

Ετζκομπ 16

Μπράουν 28.7

ΛεΜπρόν 20.9

Εμπίντ 26.9