Ο Στεφ Κάρι αναφέρθηκε στην απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να συνεχίσει την καριέρα του για λογαριασμό των Σίξερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τάραξε τα... νερά του NBA, με την απόφασή του να αγωνιστεί στους Σίξερς.

Υπέγραψε διετές συμβόλαιο στην ομάδα της Φιλαδέλφεια με συνολικές απολαβές σχεδόν 8 εκατομμύρια, ενώ ο ίδιος τόνισε πως δεν τον νοιάζουν τα χρήματα, αλλά το να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μία από τις ομάδες που στόχευαν στην απόκτηση του «βασιλιά» ήταν και οι Γουόριορς, προκειμένου να σχηματίσουν ένα ρόστερ με τους Κάρι-Γκριν και ΛεΜπρόν.

Ο κορυφαίος σουτέρ, Στεφ Κάρι, σε συνέντευξή του στο «Athletic», τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για την απόφαση του Τζέιμς, λέγοντας: «Γι’ αυτό δεν οραματίζεσαι τίποτα μέχρι να συμβεί».

Αυτή η δήλωση του Κάρι, έδειξε ξεκάθαρα το πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν για εκείνον η απόφαση του ΛεΜπρόν, όπως επίσης το γεγονός πως δεν οραματίστηκε τίποτα, μέχρι την τελική του απόφαση.

Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες, αμερικάνικα μέσα αναφέρονταν στις προσπάθειες που έκανε ο Ντρέιμον Γκιν, έτσι ώστε να καταφέρει να πείσει τον ΛεΜπρόν για να αγωνιστεί με τους Γουόριορς.