Η απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγωνιστεί για τους Σίξερς, έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στο γήπεδο της Φιλαδέλφεια!

Μετά τη... βόμβα που έριξε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγωνιστεί για τους Σίξερς, έγιναν γνωστές οι τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας στην pre-season.

Είναι χαρακτηριστικό πως η... μετακόμιση του «βασιλιά» στη Φιλαδέλφεια έφερε ραγδαία αύξηση στις τιμές για ένα «μαγικό» χαρτάκι από τους οπαδούς των Σίξερς.

Σύμφωνα με το «TickPick» τη νούμερο ένα πλατφόρμα για αγορά εισιτηρίων στην Αμερική, το μ.ο της τιμής για έναν αγώνα κανονικής διάρκειας της περασμένης σεζόν, κυμαινόταν στα 68 δολάρια.

Ωστόσο μετά την άφιξη του ΛεΜπρόν, πλέον το φθηνότερο εισιτήριο κυμαίνεται στα 283 δολάρια και μάλιστα για αγώνα της pre-season, δηλαδή πριν καν αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως εφόσον ξεκινήσει η regular season, τότε θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο.