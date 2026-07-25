Ο ατζέντης του ΛεΜπρόν αποκάλυψε ποια ομάδα απέρριψε ο Τζέιμς για τους Σίξερς: «Ήταν μια πολυεπίπεδη απόφαση...»

Ο ατζέντης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, αποκάλυψε ποια ομάδα απέρριψε ο «βασιλιάς», προκειμένου να αγωνιστεί στους Σίξερς.

Αναμφίβολα πρώτη είδηση στο NBA, είναι η μετακόμιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

Ο «βασιλιάς» πήρε τη μεγάλη απόφαση να αγωνιστεί στην ομάδα της Φιλαδέλφεια, προκειμένου να προσπαθήσει να κατακτήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Ο ατζέντης του Τζέιμς, Ριτς Πολ, αποκάλυψε σε podcast, ποια ομάδα απέρριψε, έτσι ώστε να αγωνιστεί με τους Σίξερς.

«Ήταν μια πολυεπίπεδη απόφαση που πέρασε από πολλά στάδια μεταξύ Φιλαδέλφειας και Γκόλντεν Στέιτ και απλώς αποφάσισε πραγματικά για τη Φιλαδέλφεια», τόνισε ο Πολ, κάνοντας γνωστό πως ο ΛεΜπρόν προτίμησε να πάει στους Σίξερς, αντί στους Γουόριορς, διότι θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το τελευταίο του «δαχτυλίδι».