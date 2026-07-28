Έριξε το «μπαμ» ο Σαράνια: «Οι Γουόριορς είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Στεφ Κάρι»

Ο Στεφ Κάρι έχει γράψει ιστορία στους Γουόριορς, πανηγυρίζοντας ως μπροστάρης τέσσερα πρωταθλήματα, αλλά η ομάδα δείχνει να πατά... φρένο στη φιλοδοξία του για πέμπτο δαχτυλίδι. Kαι ο Σαμς Σαράνια έριξε τη... βόμβα.

Είναι ο άνθρωπος που κουβαλά τα όνειρα των φιλάθλων των Γουόριορς εδώ και πολλά χρόνια. Ο Στεφ Κάρι είναι το πρόσωπο του Γκόλντεν Στέιτ και έχει γράψει τη δική του ιστορία στους πολεμιστές, πανηγυρίζοντας μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα.

Ο Στεφ έχει φέρει... επανάσταση στο μπάσκετ και είναι από τους ελάχιστους που μπορούν να καυχιούνται ότι άλλαξαν το άθλημα, οδηγώντας όλο και περισσότερες ομάδες και παίκτες να στραφούν στο τρίποντο.

Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη έχει περάσει 17 χρόνια στους Γουόριορς και αποτελεί τον πιο πιστό στρατιώτη του ΝΒΑ. Για μια ζωή στο Γκόλντεν Στέιτ. Ένας σταρ, ένας ανταγωνιστικός παικταράς που θα ήθελε άλλο ένα δαχτυλίδι πριν κλείσει την καριέρα του. Αλλά οι Γουόριορς με τις κινήσεις που κάνουν ή μάλλον καλύτερα που δεν κάνουν δεν μπορούν να του προσφέρουν μια ανταγωνιστική ομάδα για να χτυπήσει πρωτάθλημα.

Ανενεργοί στην offseason και χωρίς ανταλλαγή

Το front office των Γουόριορς δεν έχει καταφέρει να προσθέσει κανέναν νέο παίκτη αυτό το καλοκαίρι και η κατάσταση με τον ηγέτη Κάρι είναι δύσκολη. Από τις 30 ομάδες του NBA, οι Γουόριορς είναι η μόνη που δεν έχουν κάνει ούτε μία ανταλλαγή .

Το πάλεψαν για να φέρουν δίπλα στον Κάρι τους κάποιον ή κάποιους από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζέιλεν Μπράουν αλλά κανείς από αυτούς δεν ήρθε στο Γκόλντεν Στέιτ. Ακόμα και για τον Άντονι Ντέιβις προσπάθησαν, αλλά μάταια.

Το ρόστερ τους είναι έμπειρο, αλλά με παίκτες που είναι πλέον πάνω από 35 ετών όπως ο Μπάτλερ που είναι 36, ο Γκριν στα 36 και ο Χόρφορντ στα 40 του. Και κάπου εδώ έρχεται ο Σαμς Σαράνια για να ρίξει την... βόμβα.

Το κρίσιμο σταυροδρόμι για Κάρι

Shams Charania on Steph Curry’s future with the Warriors:



"I’ve not sensed any feel that [Steph Curry] wants to leave Golden State... But this is a team right now that’s at a crossroads. They’re somewhat stagnant." pic.twitter.com/MeDuwDaggQ — NBABase (@TheNBABase) July 28, 2026

Στον αμερικανικό τύπο, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το μέλλον του Κάρι και πλέον υπάρχει αβεβαιότητα. Ο κορυφαίος insider της λίγκας Σαμς Σαράνια περιέγραψε τη κατάσταση και έκανε λόγο για κρίσιμο σταυροδρόμι.

«Δεν έχω αισθανθεί καμία ένδειξη ότι θέλει να φύγει, αν και η ομάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Είναι κάπως στάσιμη», ήταν τα λόγια του και μένει να δούμε αν ο Κάρι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους θρύλους που δεν άλλαξαν ποτέ ομάδα, κάτι που είναι και το επικρατέστερο ή θα μετακομίσει κάποια στιγμή στο μέλλον σε άλλη ομάδα για να παλέψει με περισσότερες πιθανότητες να πάρει τίτλο.