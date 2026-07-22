Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, θα είναι το νέο πρόσωπο στο εξώφυλλο του γνωστού video game, 2K27.

Οι Σπερς πραγματοποίησαν μία τρομερή πορεία μέχρι τους τελικούς του NBA, ωστόσο δεν μπόρεσαν να περάσουν το εμπόδιο των Νικς, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να στέφεται πρωταθλήτρια. Μπροστάρης για το Σαν Αντόνιο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν ο Βίκτορ Γουμπενιάμα.

Ο Γάλλος σέντερ που θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο κορυφαίο μπασκετικό video game.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο «Γουέμπι» θα είναι στο εξώφυλλο του 2K27, εκεί που την περασμένη χρονιά, ήταν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.