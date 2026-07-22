NBA: Στο εξώφυλλο του 2K27 ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα
Οι Σπερς πραγματοποίησαν μία τρομερή πορεία μέχρι τους τελικούς του NBA, ωστόσο δεν μπόρεσαν να περάσουν το εμπόδιο των Νικς, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να στέφεται πρωταθλήτρια. Μπροστάρης για το Σαν Αντόνιο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν ο Βίκτορ Γουμπενιάμα.
Ο Γάλλος σέντερ που θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο κορυφαίο μπασκετικό video game.
Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο «Γουέμπι» θα είναι στο εξώφυλλο του 2K27, εκεί που την περασμένη χρονιά, ήταν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
San Antonio's Victor Wembanyama is the NBA 2K27 cover athlete, per sources.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2026
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