Γουεμπανιάμα: «Αν οι ΗΠΑ πάρουν το ποδόσφαιρο στα σοβαρά, θα είναι πρόβλημα»
Είναι γεγονός ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου των ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί σε σχέση με το παρελθόν, με την εθνική ομάδα της χώρας να αποτελεί σχεδόν μόνιμο θαμώνα των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το MLS να προσελκύει πλέον σταρ όπως ο Μέσι και ο Λεβαντόφσκι.
Φυσικά, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, με το εν λόγω άθλημα να προσπαθεί να βρει τη θέση του ανάμεσα σε μπάσκετ, αμερικάνικο ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ. Σύμφωνα μάλιστα με έναν σταρ ενός από αυτά τα σπορ, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλα πράγματα στο ποδόσφαιρο αν το έπαιρναν λίγο περισσότερο σοβαρά!
Αυτό υποστήριξε ο σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που σε συνέντευξή του ανέφερε ότι «αν οι ΗΠΑ έπαιρναν το ποδόσφαιρο στα σοβαρά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα. Ήδη το κάνουν μα αν το έκαναν σε βαθμό όπως κάνουν με άλλα μεγάλα αθλήματα, θα μπορούσαν να είναι πρόβλημα, ξέρουμε πως υπάρχει πολύ ταλέντο σε αυτή τη χώρα και αυτό μόνο καλύτερα μπορεί να πάει».
"IF AMERICA TOOK FOOTBALL SERIOUSLY, THEY COULD BE A PROBLEM" 🇺🇸— Men in Blazers (@MenInBlazers) July 18, 2026
Victor Wembanyama thinks the U.S. could be a sleeping giant in football 👀 pic.twitter.com/UWuTGTkGqX
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