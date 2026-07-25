Χεζόνια: Καβαλίερς και Γουόριορς ενδιαφέρονται για τον Κροτάτη, σύμφωνα με τον Σαράνια
Μετά τη μεγάλη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγωνιστεί με τους Σίξερς, Καβαλίερς και Γουόριορς στρέφουν την προσοχή τους στον Μάριο Χεζόνια.
Είναι χαρακτηριστικό πως η επιστροφή του Κροάτη στο NBA, καθυστερούσε, καθώς αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του, περίμεναν την απόφαση του «βασιλιά».
Μετά το deal, μεταξύ του ΛεΜπρόν με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, Καβαλίερς και Γουόριορς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια, ανέφερε ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.
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Το... σίριαλ για την απόκτηση του Κροάτη φόργουορντ συνεχίζεται, ενώ άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Χεζόνια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο στη EuroLeague, 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, ανά αγώνα
The Warriors And Cavs Are Expected To Aggressively Pursue Mario Hezonja After Failing To Get LeBron. Per, @ShamsCharania— SM Highlights (@SMHighlights1) July 24, 2026
“Another player getting interest from Cleveland and Golden State is Mario Hezonja.” https://t.co/Wk8xOWOnqv pic.twitter.com/NDONOAeaak
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