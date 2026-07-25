Χεζόνια: Καβαλίερς και Γουόριορς ενδιαφέρονται για τον Κροτάτη, σύμφωνα με τον Σαράνια

Χεζόνια: Καβαλίερς και Γουόριορς ενδιαφέρονται για τον Κροτάτη, σύμφωνα με τον Σαράνια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Γουόριορς και Καβαλίερς φαίνεται να είναι οι δύο ομάδες του NBA, που ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια, αναφέρει ο Σαμ Σαράνια.

Μετά τη μεγάλη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγωνιστεί με τους Σίξερς, Καβαλίερς και Γουόριορς στρέφουν την προσοχή τους στον Μάριο Χεζόνια.

Είναι χαρακτηριστικό πως η επιστροφή του Κροάτη στο NBA, καθυστερούσε, καθώς αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του, περίμεναν την απόφαση του «βασιλιά».

Μετά το deal, μεταξύ του ΛεΜπρόν με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, Καβαλίερς και Γουόριορς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια, ανέφερε ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Οι 8 παίκτες των αιωνίων που θα πάρουν περισσότερα από τον ΛεΜπρόν τη νέα σεζόν
Λεμπρόν

Το... σίριαλ για την απόκτηση του Κροάτη φόργουορντ συνεχίζεται, ενώ άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Χεζόνια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο στη EuroLeague, 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, ανά αγώνα

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     