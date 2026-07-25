Γουόριορς και Καβαλίερς φαίνεται να είναι οι δύο ομάδες του NBA, που ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια, αναφέρει ο Σαμ Σαράνια.

Μετά τη μεγάλη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αγωνιστεί με τους Σίξερς, Καβαλίερς και Γουόριορς στρέφουν την προσοχή τους στον Μάριο Χεζόνια.

Είναι χαρακτηριστικό πως η επιστροφή του Κροάτη στο NBA, καθυστερούσε, καθώς αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του, περίμεναν την απόφαση του «βασιλιά».

Μετά το deal, μεταξύ του ΛεΜπρόν με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, Καβαλίερς και Γουόριορς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια, ανέφερε ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.

Το... σίριαλ για την απόκτηση του Κροάτη φόργουορντ συνεχίζεται, ενώ άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Χεζόνια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο στη EuroLeague, 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, ανά αγώνα