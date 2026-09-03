Oι Καβς επέλεξαν την Ισπανία για να κάνουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν

Εκτός ΗΠΑ θα κάνουν την προετοιμασια τους οι... ιππότες. Οι Καβς την περασμένη σεζόν είχαν κάνει προετοιμασία στη Φλόριντα, αλλά φέτος θα έρθουν στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα του Κλίβελαντ θα χτίσει την ομάδα της νέας σεζόν στην Ισπανία και την Ανδαλουσία. Το training camp τους θα διεξαχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου.

Πρώτο ματς για τη νέα σεζόν στις 8 Οκτώβρη και τη μάχη με τους Σέλτικς. Οι Καβς κράτησουν τους σημαντικότερους παίκτες τους, αφού στό ρόστερ βρίσκεται ο Ντόνοβαν Μίτσελ όπως και οι Έβαν Μόμπλεϊ, Τζέιμς Χάρντεν και Τζάρετ Άλεν.

Τα τελεύταια χρόνια δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το βήμα παραπάνω και να φτάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ σε μια Ανατολή που συνεχώς ανεβαίνει επίπεδο.