Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τζον Στόουνς θα προσγειωθεί την Πέμπτη (30/07) στην Ιταλία για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή με την Ίντερ.

Γίνεται κάτοικος Μιλάνου ο Τζον Στόουνς! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Άγγλος αμυντικός θα μεταβεί την προσεχή Πέμπτη (30/07) στη Βόρεια Ιταλία για να περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ίντερ.

Παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι -όπως όλα δείχνουν- θα αποτελέσει ο πολύπειρος Άγγλος διεθνής, ύστερα από θητεία δέκα χρόνων στους Πολίτες. Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος με σχετική του ανάρτηση υποστηρίζει πως ο 32χρονος παίκτης τα έχει βρει σε όλα με τους Νερατζούρι και έχουν απομείνει μόνο οι ιατρικές εξετάσεις για να πέσουν οι... υπογραφές.

Οι Citizens απέκτησαν τον Στόουνς το 2016 από την Έβερτον έναντι ενός ποσού που προσέγγιζε τα 56 εκατ. ευρώ. Αγωνιζόμενος μια γεμάτη δεκαετία στον σύλλογο του Μάντσεστερ κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα Αγγλίας, πέντε Λιγκ Καπ Αγγλίας, δύο FA Cup, δύο Σούπερ Καπ Αγγλίας, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων και ένα Champions League.