Ο ΛεΜπρον Τζέιμς με την πρώτη τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην επιθυμία του να συνεχίσει να παλεύει καθημερινά και να ανταγωνίζεται στο γήπεδο.

Η απόφαση του ΛεΜπρον Τζέιμς να αγωνιστεί στους Σίξερς έβαλε τέλος σ' ένα σίριαλ που είχε καθηλώσει όλο το ΝΒΑ το τελευταίο διάστημα! Ο σούπερ σταρ και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, πρώτα έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» εξηγώντας την απόφαση του.

Επισήμανε πως σκέφτονταν να τελειώσει την καριέρα του στο φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά εξήγησε πως θέλει να συνεχίσει να παλεύει και μαζί με τους νέους του συμπαίκτες να παλέψει για ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του Λεμπρόν Τζέιμς:

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.

Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο;

Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω. Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!».