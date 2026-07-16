Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά την παρουσία του στον ημιτελικό του Μουντιάλ, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.

Τις πρώτες του δηλώσεις στο Μαϊάμι πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κατά την άφιξή του στην πόλη της Αμερικής.

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak», μετά την παρουσία του στον ημιτελικό του Μουντιάλ, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.

Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί και μετά θα πάμε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος, νιώθω καλά».