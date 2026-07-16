Ο Γιάννης Αντετοκούνπο βρέθηκε στον ημιτελικό μεταξύ της Αγγλίας με την Αργεντινή και συναντήθηκε με τον Μικ Τζάγκερ.

Στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία με την Αργεντινή, βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια.

Ο «Greek Freak» έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ανέβασε φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον θρυλικό τραγουδιστή των «Roling Stones», Μικ Τζάγκερ. Ο Αντετοκούνμπο σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση: «Μπαμπά, μόλις πήγα σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου».