Μουντιάλ 2026: Ο Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τον Μικ Τζάγκερ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιάννης Αντετοκούνπο βρέθηκε στον ημιτελικό μεταξύ της Αγγλίας με την Αργεντινή και συναντήθηκε με τον Μικ Τζάγκερ.
Στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία με την Αργεντινή, βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια.
Ο «Greek Freak» έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ανέβασε φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον θρυλικό τραγουδιστή των «Roling Stones», Μικ Τζάγκερ. Ο Αντετοκούνμπο σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση: «Μπαμπά, μόλις πήγα σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου».
Δείτε το post του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
@Photo credits: Instagram_giannis_ant34
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.