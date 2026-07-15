Ο διεθνής Έλληνας άσος και σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρακολουθεί τον δραματικό ημιτελικό Αγγλία - Αργεντινή.

Ένα όνειρο ζωής ακόμα και για τη δική του λάμψη πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο 31χρονος διεθνής Έλληνας άσος και νυν σταρ των Μαϊάμι Χιτ πλέον, βρίσκεται στην Ατλάντα με τη σύζυγό του Μαράια και παρακολουθεί τον δραματικό ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.

Δείτε το βίντεο με τον Αντετοκούνμπο