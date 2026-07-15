Σίλβερ: «Θα κάνουμε συναντήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες για το NBA Europe στον τελικό του Μουντιάλ»

Ο Άνταμ Σίλβερ σε δηλώσεις του ανέφερε τις τελευταίες εξελίξεις για το NBA Europe, ενώ τόνισε πως θα βρεθεί στον τελικό του Μουντιάλ, προκειμένου να συναντηθεί με ενδιαφερόμενες ομάδες.

Το νέο εγχείρημα του NBA Europe συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τον κομισάριο του πρωταθλήματος, Άνταμ Σίλβερ να αποκαλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα ο ίδιος τοποθετήθηκε σε δηλώσεις του και ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα βρεθεί στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή (19/07), προκειμένου να συναντηθεί με ενδιαφερόμενες ομάδες.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τα πράγματα είναι εκεί που ελπίζω να είναι. Ο Μαρκ Τέιτουμ επιβλέπει τη διαδικασία. Έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές πόλεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πόλεων από τις οποίες δεν ζητήσαμε προσφορές. Και συζητήσαμε σήμερα με το διοικητικό μας συμβούλιο ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης αυτών των προσφορών για μια αρχική ομάδα πόλεων.

Πολλοί από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις υποψηφιότητες, Ευρωπαίοι ηγέτες, θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Έτσι, ο Μαρκ και εγώ θα διοργανώσουμε αρκετές συναντήσεις μαζί τους.

Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς στην Ευρώπη».