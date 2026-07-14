Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εντάσσει τον Αρτούρας Καρνισόβας στο πρότζεκτ του NBA Europe, για να έχει ρόλο συμβούλου.

Εξελίξεις που αφορούν του νέο εγχείρημα του NBA, φέρνει στη δημοσιότητα το «The Athelit», με τον Άνταμ Σίλβερ, να προσλαμβάνει τον Αρτούρας Καρνισόβας ως σύμβολο στο νέο πρότζεκτ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρώην αντιπρόεδρος των Μπουλς, θα συμβουλεύει τον κομισάριο του NBA και τους συνεργάτες του σε διοικητικά θέματα, κανονισμούς, τον τρόπο προσέλκυσης νέων ταλέντων, τον τρόπο δημιουργίας οδών για παίκτες στο νέο πρωτάθλημα και ενδεχομένως από το νέο πρωτάθλημα στο NBA, και τον τρόπο επέκτασης του ήδη ισχυρού μοντέλου ανάπτυξης νεαρών παικτών της ηπείρου.

Ουσιαστικά, θα είναι ο σύνδεσμος, μεταξύ του NBA, και της νέας λίγκα και των ομάδων και της FIBA, που συνεργάζεται με τον Άνταμ Σίλβερ για τη δημιουργία του νέου πρωταθλήματος.