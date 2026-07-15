ΛεΜπρόν: Ποιες ομάδες είναι φαβορί σύμφωνα με τον Σαράνια
Η ώρα της μεγάλης απόφασης για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πλησιάζει! Ο «βασιλιάς» καλείται να βρει σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του, υπογράφοντας πιθανόν το τελευταίο του συμβόλαιο, προκειμένου να βάλει τέλος σε μια μυθική καριέρα.
Ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια, παρουσίασε σε εκπομπή τις ομάδες που είναι το φαβορί για την απόκτησή του, ενώ επίσης ανέφερε και ποιοι σύλλογοι έχουν μείνει «πίσω».
Συγκεκριμένα είπε χαρακτηριστικά πως ο ΛεΜπρόν στρέφει την προσοχή του στους Καβαλίερς, στους Χιτ και στους Σίξερς, ενώ Τίμπεργουλβς και Γουόριορς παρότι εξακολουθούν να κοιτάζουν την περίπτωσή του, θεωρούνται πιο πίσω από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες.
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Όπως και να'χει η ώρα της μεγάλης απόφασης για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται όλο και πιο κοντά και άμεσα αναμένονται εξελίξεις.
LeBron James is zeroing in on the Cavaliers, Heat and Sixers as his top choices in free agency, per @ShamsCharania.— Evan Sidery (@esidery) July 14, 2026
The Timberwolves and Warriors are still in it, but they’re currently viewed behind those three Eastern Conference teams. pic.twitter.com/lweBjxuTtn
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