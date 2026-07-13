Χιτ: Υποψήφιος ο Γουέστμπρουκ μόνο αν δεν πάει Μαϊάμι ο ΛεΜπρόν
Oι φίλοι των Χιτ έχουν... τρελαθεί τις τελευταίες μέρες και μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ άλλαξε γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.
Πάντως το Μαϊάμι συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να βελτιώσει το ρόστερ του και να καλύψει τα κενά, δίνοντας περισσότερες επιλογές στον Έρικ Σποέλστρα.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι υποψήφιος για να πάει στους Χιτ μόνο αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν καταλήξει εκεί στη free agency. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στους Λέικερς.
REPORT: Russell Westbrook is a candidate to join the Miami Heat, but, only if LeBron James doesn’t sign there in free-agency, according to Stefan Bondy of New York Post.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 12, 2026
How would Russ fit in Miami? 🤔 pic.twitter.com/2Tp4bkriQF
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