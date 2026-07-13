Φαίνεται πως ο Ράσελ Γούστμπρουκ υπάρχει πιθανότητα να πάει Χιτ μόνο αν δεν καταλήξει εκεί ο ΛεΜπρόν.

Oι φίλοι των Χιτ έχουν... τρελαθεί τις τελευταίες μέρες και μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ άλλαξε γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.

Πάντως το Μαϊάμι συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να βελτιώσει το ρόστερ του και να καλύψει τα κενά, δίνοντας περισσότερες επιλογές στον Έρικ Σποέλστρα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι υποψήφιος για να πάει στους Χιτ μόνο αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν καταλήξει εκεί στη free agency. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στους Λέικερς.