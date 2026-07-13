Σαράνια: «Ο Ντρέιμοντ Γκριν κάνει τα πάντα για να... φέρει τον ΛεΜπρόν στους Γουόριορς»

Φαίνεται πως ο Ντρέιμοντ Γκριν προσπαθεί να πείσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να επιλέξει τους Γουόριορς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος και να ψάχνει το επόμενο βήμα της καριέρας. Ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει πριν μέρες πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Οι Χιτ, οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς.

Ο κορυφαίος insider στην λίγκα έδωσε νέες πληροφορίες για το θέμα και τόνισε πως ο Ντρέιμοντ Γκριν παλεύει να τον πείσει να πάει στους Γουόριορς. «Είναι καλοί φίλοι. Ο Ντρέιμοντ κάνει τα πάντα για να τον... φέρει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Γουόριορς», ανέφερε.

ΛεΜπρόν και Γκριν είχαν μεγάλη κόντρα εντός παρκέ στους τελικούς του 2016, ενώ την τετραετία 2015-18 κοντραρίστηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ. Ωστόσο υπάρχει αλληλοσεβασμός και διατηρούν εξαιρετική σχέση, με τον Γκριν να αποθεώνει συχνά πυκνά τον King James.