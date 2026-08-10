Σύμφωνα με τον Κρις Φέντορ του «Cleveland.com», οι Καβαλίερς δεν επιθυμούν να κρατήσουν στο έμψυχο δυναμικό τους τον Σρέντερ.

Οι Cavs θέλουν να... απαλλαγούν από τον Ντένις Σρέντερ! Ο Κρις Φέντορ αναφέρει πως το Κλίβελαντ επιθυμεί να παραχωρήσει τον Γερμανό διεθνή, καθώς έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις για τη διαδοχή του.

Πιο συγκεκριμένα, στο Οχάιο έχουν στρέψει τα βλέμματά τους στους Τζόναθαν Κουμίνγκα και Πέιτον Ουότσον. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουν κλείσει ακόμη το ρόστερ τους για την ερχόμενη σεζόν στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Ο Κουμίνγκα έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χοκς, αφού τα «Γεράκια» δεν ενεργοποίησαν την option του συμβολαίου του, ενώ από την άλλη ο Ουότσον ναι μεν είναι free agent αλλά οι Ντένβερ Νάγκετς διατηρούν τα δικαιώματά του.