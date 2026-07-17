Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε γιατί επέλεξε το Μαϊάμι και τους Χιτ για να συνεχίσει την καριέρα του και πως σχολίασε την επιλογή της φανέλας με το νούμερο 7.

Στην επίσημη παρουσίαση του από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη συγκεκριμένη ομάδα, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην αλλαγή του αριθμού της φανέλας, καθώς από το «34» στο Μιλγουόκι και τους Μπακς, πλέον θα φοράει το «7».

Ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στον νέο του συμπαίκτη Μπαμ Αντεμπάγιο και τον προπονητή Έρικ Σπόελστρα, αλλά και στην πόλη του Μαϊάμι, που είναι φιλική σ' εκείνον. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

«Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ (Αντεμπάγιο) δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω μου. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπόελστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαιάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαιάμι χρόνια, γνώρισα τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαιάμι» δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όσο για την αλλαγή στον αριθμό της φανέλας του, εξήγησε: «Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”».