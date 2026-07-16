Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ.

Την επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πραγματοποίησαν οι Μαϊάμι Χιτ το βράδυ της Πέμπτης (16/7), παρουσία του προέδρου Πατ Ράιλι και του προπονητή Έρικ Σποέλστρα. Μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, ο «Greek Freak» γύρισε σελίδα στην καριέρα του και όπως εξήγησε θέλει πλέον να βρεθεί ξανά στην κορυφή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 2021, καθώς και το NBA Cup το 2024. Επίσης, αναδείχθηκε δύο φορές MVP της κανονικής περιόδου, το 2019 και το 2020, MVP των τελικών του 2021, αλλά και MVP του NBA Cup το 2024. Πλέον, ως μέλος της οικογένειας των Μαϊάμι Χιτ φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή του ΝΒΑ.

