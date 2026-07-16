Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για αποδυτήρια της νέας του ομάδας στο Μαϊάμι.

Έπειτα από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει γυρίσει σελίδα στην καριέρα του και βιώνει τις πρώτες ημέρες του στο Μαϊάμι. Ο «Greek Freak» που απο τις 23 Ιουνίου ανήκει στους Χιτ, απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες της νέας του ζωής σ' ένα καινούργιο περιβάλλον.

Είναι λογικό στον κόσμο της ομάδας του Μαϊάμι να επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός, καθώς ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη θα φοράει τη φανέλα των Χιτ.

Ακόμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις ημέρες ξεκούρασης πριν μπει στο γήπεδο για να ξεκινήσει προπονήσεις. Ωστόσο, βρήκε τον χρόνο και επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της ομάδας του και μέσα από τα social media οι Μαϊάμι Χιτ μοιράστηκαν ένα βίντεο από την πρώτη επαφή του Αντετοκούνμπο με τα ενδότερα του συλλόγου.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο ο «Greek Freak» παρέλαβε και τη νέα του φανέλα με τον αριθμό «7» μέσα από τον οποίο θα γράψει τις επόμενες σελίδες της ιστορίας του στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν το «34» με το οποίο αγωνίστηκε για 13 χρονιές στους Μιλγουόκι Μπακς.