Μπόγρης στο Gazzetta για Γιάννη-Χιτ: «Πολύ καλή επιλογή, ήρθε ώρα να κινήσει τα νήματα του ΝΒΑ»

Ξεκίνησε το Paros Beach Hoops και ο Γιώργος Μπόγρης μίλησε στο Gazzetta και για την μετακόμιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση φιλοξενείται στην Πάρο και εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μπόγρης που παίζει beach basket στο πλαίσιο του Paros Beach Hoops.

Αρχικά o Μπογρίνιο μίλησε για το beach basket στο Gazzetta και τη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Πάρο, ενώ ρωτήθηκε για το ποιος πρώην συμπαίκτες του θα έφερνε να παίξουν, επιλέγοντας Λο, Χάρη Γιαννόπουλο και Καρύδα.

Για κατάκτηση Μουντιάλ διάλεξε Αγγλία, ενώ σχολίασε και την μετακόμιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.