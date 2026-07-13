Λέικερς: Ανακοίνωσαν τον Λούνεϊ
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Στους Λέικερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κέβον Λούνεϊ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Λος Άντζελες.
Οι Λέικερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κέβον Λούνεϊ, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των σέντερ.
Ο 30χρονος ψηλός θα βοηθήσει την ομάδα του Λος Άντζελες, προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα σεζόν, έχοντας ήδη κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα του NBA.
Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Λούνεϊ είχε μ.ο 2,8 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 14,6 λεπτά.
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Η ανακοίνωση:
Welcome to the squad, Kevon 🤝 pic.twitter.com/pBkLVEneq7— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 13, 2026
@Photo credits: x_lakers
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