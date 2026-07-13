Ο θρύλος του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον επισκέφτηκε και φέτος την Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις ομορφιές στους Παξούς.

To καλοκαίρι του 2023 το... μενού για τον θρύλο των λιμνάνθρωπων είχε Μύκονο, Σαντορίνη και Κεφαλονιά. Ο τεράστιος Μάτζικ Τζόνσον, ο θρύλος των Λέικερς και κατά πολλούς ο κορυφαίους point guard στην ιστορία του μπάσκετ, το περασμένο καλοκαίρι απόλαυσε τις ομορφιές της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς.

Ο Μάτζικ δείχνει πως λατρεύει την Ελλάδα και δεν ξεκολλάει από αυτή. Κάθε καλοκαίρι βρίσκεται στη χώρα μας. Αυτή τη φορά επισκέφθηκε τους Παξούς μαζί με τη σύζυγο του και έδειξε να το απολαμβάνει.

«Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λόγγο, στους Παξούς» , έγραψε ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του μπάσκετ.